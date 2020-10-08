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Киссинджер увидел признаки надвигающейся мировой войны 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 28 минут назад
В США заговорили о мировой войне
Фото: Reuters
США и Китай должны определить границы противостояния, иначе мир окажется в ситуации, похожей на Первую мировую войну, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, пишет Bloomberg.
Киссинджер считает, что США и Китай, конфликт которых можно назвать «новой холодной войной», должны определить границы противостояния. По его мнению, без этого нельзя добиться общей деэскалации, передает ФАН.

«Вы можете сказать, что это совершенно невозможно. Но если это совершенно невозможно, мы окажемся в ситуации, похожей на Первую мировую войну», — заявил экс-госсекретарь США.

Как отметил Киссинджер, причиной борьбы между Вашингтоном и Пекином стало возникновение новых технологий, изменивших геополитический ландшафт. Дипломат убежден, что США пора признать изменения современного мира, который слишком сложен для того, чтобы одно государство продолжало одновременно удерживать гегемонию и в экономике, и в стратегической сфере.
В 2019 году Киссинджер заявлял, что конфликт между США и Китаем может привести к «катастрофическим последствиям», которые будут «хуже, чем последствия мировых войн». Для предотвращения этого, он посоветовал странам урегулировать разногласия.
В июле глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин примет твердые и решительные меры в отношении Вашингтона при ухудшении дипломатических отношений двух стран.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о попытках США, поддерживая сепаратизм в Китае, разделить эту страну на десятки удельных княжеств.
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В мире , Армия , Видео , Генри Киссинджер , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Bloomberg , Китай , США
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