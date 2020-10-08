Киссинджер заявил о предвоенной ситуации в мире

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил обеспокоенность «новой холодной войной» США и Китая — ситуацию в мире он сравнил с положением дел перед Первой мировой. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению американского дипломата, США и Китай должны установить пределы противостояния, что необходимо для общей деэскалации.

«Вы можете сказать, что это совершенно невозможно. Но если это совершенно невозможно, мы окажемся в ситуации, похожей на Первую мировую войну», — выразил мнение Киссинджер о борьбе держав.

По словам эксперта, одной из причин конфликта между Китаем и США стало появление новых технологий, которые поменяли геополитический ландшафт. Киссинджер считает, что в США должны признать, что современный мир — слишком сложен для того, чтобы одна страна удерживала гегемонию и в экономике, и в стратегической сфере.