Суд отказался блокировать Мадрид

Высший суд Мадрида отказался ратифицировать новые ограничительные меры, которые подразумевали частичную блокировку города из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом со ссылкой на инстанцию передает ТАСС.

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Суд отказал Минздраву Испании в одобрении указа, поскольку ограничения «затрагивают основные права и свободы» населения автономного сообщества Мадрид. Таким образом после этого вердикта они потеряли свою силу.

Меры министерства, введенные 2 октября, накладывали ограничения на въезд и выезд из испанской столицы и еще девяти городов сообщества, где уровень распространения коронавируса является высоким. Также был введен запрет на сбор группами более шести человек, причем не только в помещениях, но и на улицах. Магазины были обязаны закрываться в 22:00, кафе и бары — в 23:00.

В Испании с начала пандемии зафиксировано почти 836 тысяч случаев COVID-19. Жертвами коронавируса в стране стали 32,5 тысячи человек. 7 октября сообщалось, что за сутки в стране выявили более пяти тысяч заболевших. Из-за роста заболеваемости в последние недели местные власти начали вводить более строгие ограничительные меры.