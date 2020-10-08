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Суд отказался блокировать Мадрид

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Высший суд Мадрида отказался ратифицировать новые ограничительные меры, которые подразумевали частичную блокировку города из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом со ссылкой на инстанцию передает ТАСС.
Суд отказался блокировать Мадрид
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Суд отказал Минздраву Испании в одобрении указа, поскольку ограничения «затрагивают основные права и свободы» населения автономного сообщества Мадрид. Таким образом после этого вердикта они потеряли свою силу.
Меры министерства, введенные 2 октября, накладывали ограничения на въезд и выезд из испанской столицы и еще девяти городов сообщества, где уровень распространения коронавируса является высоким. Также был введен запрет на сбор группами более шести человек, причем не только в помещениях, но и на улицах. Магазины были обязаны закрываться в 22:00, кафе и бары — в 23:00.
В Испании с начала пандемии зафиксировано почти 836 тысяч случаев COVID-19. Жертвами коронавируса в стране стали 32,5 тысячи человек. 7 октября сообщалось, что за сутки в стране выявили более пяти тысяч заболевших. Из-за роста заболеваемости в последние недели местные власти начали вводить более строгие ограничительные меры.
Ранее 8 октября сообщалось, что число людей, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, превысило 36 миллионов по всему миру. Первое место по числу заболевших все еще удерживают США: более 7,5 миллиона.
В мире,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Мадрид,Испания,
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