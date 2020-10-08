Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

Украинские власти не будут возражать, если на территории страны будет построена военная база для НАТО , заявил в интервью корреспонденту BBC министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба . Эксперты рассматривают его высказывание как провокацию.

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Кулеба подчеркнул, что уже выбран наиболее подходящий район для строительства базы, где планируется разместить Военно-морские силы Великобритании. Это Николаевская область. Там в настоящее время принимают участие в военных учениях 450 британских десантников. Министр добавил, что украинские власти не будут против, чтобы солдаты страны-члена НАТО «останутся».

«С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку», - объясни Кулеба.

Политолог Михаил Погребинский отметил, что своим заявлением министр «дразнит Москву». Украинский чиновник, по его словам, прекрасно знает, что вопрос о размещении базы НАТО в стране – это «красная линия» для российских властей. Эксперт добавил, что Николаевская область – очень удобный регион для «шпионажа за Россией».

Он выразил сомнение, что там может появиться полноценная военная база, но не исключил переброску британских военных инструкторов, которые будут обучать украинских солдат.