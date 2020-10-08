Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

Украинские власти не будут возражать, если на территории страны будет построена военная база для НАТО
, заявил в интервью
корреспонденту BBC министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
. Эксперты рассматривают его высказывание как провокацию.
Кулеба подчеркнул, что уже выбран наиболее подходящий район для строительства базы, где планируется разместить Военно-морские силы Великобритании. Это Николаевская область. Там в настоящее время принимают участие в военных учениях 450 британских десантников. Министр добавил, что украинские власти не будут против, чтобы солдаты страны-члена НАТО «останутся».
«С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку», - объясни Кулеба.
Политолог Михаил Погребинский
отметил, что своим заявлением министр «дразнит Москву». Украинский чиновник, по его словам, прекрасно знает, что вопрос о размещении базы НАТО в стране – это «красная линия» для российских властей. Эксперт добавил, что Николаевская область – очень удобный регион для «шпионажа за Россией».
Он выразил сомнение, что там может появиться полноценная военная база, но не исключил переброску британских военных инструкторов, которые будут обучать украинских солдат.
Ранее, как сообщал «Рамблер», несколько англо-американских самолетов при поддержке авиации Польши и Украины отработали удар по южным регионам России. Для прикрытия границ в воздух были экстренно подняты несколько российских истребителей.