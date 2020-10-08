Еще две страны поддержали санкции против РФ из-за Навального 

We share the conclusion of 🇩🇪 & 🇫🇷 that there is no other plausible explanation for #Navalny’s poisoning than Russian involvement & responsibility. At the next EU-Council we will therefore support the call for sanctions. 2/2@MinBijleveld— Stef Blok (@ministerBlok) October 7, 2020 20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске , а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.

Позавчера Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие в анализах Навального биомаркеров антихолинэстеразного средства, которые имеют аналогичные структурные характеристики, что и новички. После этого главы министерств иностранных дел Германии и Франции в совместном заявлении призвали ввести санкции в отношении России.

Сегодня руководитель МИД Нидерландов Стеф Блок заявил в своем твиттере, что другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме ответственности России, нет, поэтому Нидерланды поддерживают призыв к санкциям против нее. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о том же. Его слова приводятся на сайте МИД.