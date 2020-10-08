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Еще две страны поддержали санкции против РФ из-за Навального 

Артём Кульша 30 минут назад
Великобритания и Нидерланды поддерживают введение санкций в отношении России из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным. Об этом заявили их министры иностранных дел.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.
Позавчера Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие в анализах Навального биомаркеров антихолинэстеразного средства, которые имеют аналогичные структурные характеристики, что и новички. После этого главы министерств иностранных дел Германии и Франции в совместном заявлении призвали ввести санкции в отношении России.
Омский врач уличил во лжи Навального
Сегодня руководитель МИД Нидерландов Стеф Блок заявил в своем твиттере, что другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме ответственности России, нет, поэтому Нидерланды поддерживают призыв к санкциям против нее. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о том же. Его слова приводятся на сайте МИД.
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В мире , Видео , Алексей Навальный , ОЗХО
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