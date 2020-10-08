Шредер подаст в суд из-за Навального 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.

В ходе недавнего интервью он заявил, что Шредер, ныне председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, получает деньги от президента России Владимира Путина и является его мальчиком на побегушках. Навальный подчеркнул, что у него нет доказательств этого.

«Его заявления о платежах неверны», — прокомментировал Шредер.

Также он сообщил, что подаст в суд на Bild за то, что издание распространило их без его ведома, тем самым нарушив его права. Бывший канцлер Германии добавил, что понимает непростую личную ситуацию, в которой оказался Навальный.