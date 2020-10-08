Алиев назвал цель войны в Нагорном Карабахе 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении предоставить график вывода войск из Нагорного Карабаха, который будет утвержден сопредседателями Минской группы ОБСЕ, передает РИА Новости.

Он назвал это необходимым условием для того, чтобы стороны предприняли попытку достичь прекращения огня.

«Наше контрнаступление было успешным. Нам удалось освободить часть оккупированных территорий. Наша основная цель заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана», — сказал Алиев.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.