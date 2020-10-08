Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Экс-глава МВД Киргизии сбежал из страны 

Общественная служба новостей и ещё 3 33 минуты назад
Экс-глава МВД Киргизии сбежал из страны
Фото: Газета.Ру
Бывший глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев покинул страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра внутренних дел Курсана Асанова.

«Он убежал. Он оставил, уехал, убежал как трус», — сказал он.

Два замминистра при этом продолжают свою работу.
Напомним, в Киргизии прошли выборы в парламент, после подведения промежуточных итогов которых в Бишкеке начались акции протеста против результатов. Они переросли в столкновения с милицией, в результате чего более сотни человек пострадали.
Депутаты парламента Киргизии запустили процедуру импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Общественная служба новостей: последние новости
Герхард Шредер подаст в суд на Bild после интервью с Навальным Герхард Шредер подаст в суд на Bild после интервью с Навальным От коронавируса в мире умерло более 1 млн 54 тысяч человек От коронавируса в мире умерло более 1 млн 54 тысяч человек Варданян попросил Путина помочь Армении в карабахском конфликте Варданян попросил Путина помочь Армении в карабахском конфликте
В мире , СНГ , МВД , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина сделала пластику в московской клинике и умерла
Женщина сделала пластику в московской клинике и умерла
Протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке
Протестующие освободили Атамбаева из СИЗО в Бишкеке
Трамп сделал заявление о вакцине от COVID
Трамп сделал заявление о вакцине от COVID
Грудь Самбурской восхитила фанатов
Грудь Самбурской восхитила фанатов
Видео
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москв