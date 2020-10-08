Экс-глава МВД Киргизии сбежал из страны 

Бывший глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев покинул страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра внутренних дел Курсана Асанова.

«Он убежал. Он оставил, уехал, убежал как трус», — сказал он.

Два замминистра при этом продолжают свою работу.

Напомним, в Киргизии прошли выборы в парламент, после подведения промежуточных итогов которых в Бишкеке начались акции протеста против результатов. Они переросли в столкновения с милицией, в результате чего более сотни человек пострадали.

Депутаты парламента Киргизии запустили процедуру импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.