Асад сообщил о планах встретиться с Путиным 

По его словам, сейчас идут постоянные контакты по телефону, президенты созваниваются «всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе».

«Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем», — заверил сирийский лидер.

При этом он уточнил, что в ближайшее время очной встречи ожидать не стоит из-за пандемии коронавируса. Еще одним фактором он обозначил политическую ситуацию в Сирии.

В мае американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Как отмечалось в публикации, перед Россией, вероятно, все-таки встанет необходимость наладить сотрудничество со странами Запада в сирийском направлении.

В апреле израильские аналитики сообщили о якобы растущем у Путина недовольстве своим сирийским коллегой. В частности, отмечался рост публикаций о коррупции в правительстве Арабской Республики, некомпетентности администрации Асада и действиями официального Дамаска в экономике.

Российский лидер посетил Дамаск 7 января. В рамках визита он побывал на командном пункте российской армии, где провел встречу с Башаром Асадом. В ходе переговоров в столице Сирии Асад при общении с Путиным перешел на русский язык.