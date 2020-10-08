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Асад сообщил о планах встретиться с Путиным 

Lenta.ru 44 минуты назад
Асад сообщил о планах встретиться с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад заявил, что планирует в будущем лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, сейчас идут постоянные контакты по телефону, президенты созваниваются «всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе».

«Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем», — заверил сирийский лидер.

При этом он уточнил, что в ближайшее время очной встречи ожидать не стоит из-за пандемии коронавируса. Еще одним фактором он обозначил политическую ситуацию в Сирии.
В мае американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Как отмечалось в публикации, перед Россией, вероятно, все-таки встанет необходимость наладить сотрудничество со странами Запада в сирийском направлении.
В апреле израильские аналитики сообщили о якобы растущем у Путина недовольстве своим сирийским коллегой. В частности, отмечался рост публикаций о коррупции в правительстве Арабской Республики, некомпетентности администрации Асада и действиями официального Дамаска в экономике.
Российский лидер посетил Дамаск 7 января. В рамках визита он побывал на командном пункте российской армии, где провел встречу с Башаром Асадом. В ходе переговоров в столице Сирии Асад при общении с Путиным перешел на русский язык.
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Комментарии 1
В мире , Политика , Башар Асад , Владимир Путин , РИА Новости
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