«Если Байден победит»: демократы пригрозили России

В случае победы на президентских выборах кандидат Демократической партии США Джо Байден "привлечет к ответственности" Россию за любую угрозу американским войскам, заявила претендент на пост вице-президента Камала Харрис в ходе дебатов с вице-президентом страны Майком Пенсом. Трансляцию вел телеканал CBS.
Харрис повторила сообщения ряда американских средств массовой информации о якобы "сделке" России с радикальным движением "Талибан" в Афганистане.
Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли "несколько" американских военных.
Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан" также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. О беспочвенности данных обвинений заявили также в американском министерстве обороны.