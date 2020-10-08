«Если Байден победит»: демократы пригрозили России

Харрис повторила сообщения ряда американских средств массовой информации о якобы "сделке" России с радикальным движением "Талибан" в Афганистане.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли "несколько" американских военных.