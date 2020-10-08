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Демократы обещают привлечь Россию к ответственности за угрозу войскам США 

Газета.Ru и ещё 2 16 минут назад
«Если Байден победит»: демократы пригрозили России
Фото: AP
В случае победы на президентских выборах кандидат Демократической партии США Джо Байден "привлечет к ответственности" Россию за любую угрозу американским войскам, заявила претендент на пост вице-президента Камала Харрис в ходе дебатов с вице-президентом страны Майком Пенсом. Трансляцию вел телеканал CBS.
Харрис повторила сообщения ряда американских средств массовой информации о якобы "сделке" России с радикальным движением "Талибан" в Афганистане.
Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли "несколько" американских военных.
Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан" также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. О беспочвенности данных обвинений заявили также в американском министерстве обороны.
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Комментарии 14
В мире , США , Джозеф Байден , Майк Пенс , Министерство обороны , Демократическая партия США , Талибан , Washington Post , CBS , New York Times
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