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На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о «Суперджетах» в России 

РИА Новости 23 минуты назад
Украинскую хату на колесах сравнили с «Superjet»
Фото: кадр youtube
Житель села Петровка Днепропетровской области сделал из "Запорожца" дом на колесах в виде украинской хаты-мазанки. Видеозапись, на которой запечатлена техническая "новинка" опубликована в YouTube.
Внутри передвижной хаты изобретатель развесил элементы национальной гордости — рушники. Также интерьер дома на колесах украшают иконы. Они же, по всей видимости, отвечают и за его безопасность.
Новинка рассмешила пользователей Сети.
В частности, главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев разметил в своем Telegram крайне едкий комментарий.

"В России совершил первый полет 202-й серийный Sukhoi Superjet 100. Но и в Украине техника не стоит на месте", — написал он.

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В мире , Украина , ЧП с Superjet , Юрий Ткачев
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