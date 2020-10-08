Украинскую хату на колесах сравнили с «Superjet»

Житель села Петровка Днепропетровской области сделал из "Запорожца" дом на колесах в виде украинской хаты-мазанки. Видеозапись, на которой запечатлена техническая "новинка" опубликована в YouTube.
Внутри передвижной хаты изобретатель развесил элементы национальной гордости — рушники. Также интерьер дома на колесах украшают иконы. Они же, по всей видимости, отвечают и за его безопасность.
Новинка рассмешила пользователей Сети.
В частности, главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев разметил в своем Telegram крайне едкий комментарий.
"В России совершил первый полет 202-й серийный Sukhoi Superjet 100. Но и в Украине техника не стоит на месте", — написал он.