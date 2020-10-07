Лондон будет добиваться санкций против РФ

Министр иностранных дел Великобритании пообещал, что страна будет добиваться введения антироссийских санкций в связи с отравлением политика Алексея Навального

Он отметил, что доказательства использования боевого отравляющего вещества «Новичок» неоспоримы после появления отчёта ОЗХО . В связи с этим Лондон стоит бок о бок с Парижем и Берлином в реакции на произошедшее.

Несмотря на наличие чёткого ответа на этот вопрос (о том, что произошло с Навальным, — NEWS.ru), российские власти по-прежнему не предпринимают никаких заслуживающих доверия попыток расследовать это нападение. Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению господина Навального, кроме российского участия и ответственности за это ужасное нападение, — говорится на сайте британского МИД.

Дипломат отметил, что британские власти продолжат работу со всеми международными партнёрами для привлечения РФ к ответственности.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят ситуацию, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Минобороны. Также СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба

Ранее, как писал NEWS.ru, в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.