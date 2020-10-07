Байден намерен ввести всеобщий масочный режим в США 

«Как президент я: введу на практике общенациональные требования в отношении масок; обеспечу доступ к регулярному, надежному и бесплатному тестированию; ускорю разработку методов лечения и вакцин. Я не буду тратить время на то, чтобы взять этот вирус под контроль», — сообщил он.