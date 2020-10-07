Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Байден намерен ввести всеобщий масочный режим в США 

RT на русском 17 минут назад
Байден намерен ввести всеобщий масочный режим в США
Фото: Reuters
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае своей победы на выборах он планирует ввести всеобщий масочный режим в Соединённых Штатах.
Об этом он написал в своём Twitter.

«Как президент я: введу на практике общенациональные требования в отношении масок; обеспечу доступ к регулярному, надежному и бесплатному тестированию; ускорю разработку методов лечения и вакцин. Я не буду тратить время на то, чтобы взять этот вирус под контроль», — сообщил он.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в нарушении ограничений, связанных с коронавирусом.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
RT на русском: последние новости
Врачи не исключают, что Трамп будет выписан 5 октября Врачи не исключают, что Трамп будет выписан 5 октября В Британии число случаев коронавируса превысило 544 тысячи В Британии число случаев коронавируса превысило 544 тысячи В Белом доме рассказали о состоянии Трампа В Белом доме рассказали о состоянии Трампа
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учителей из групп риска по COVID-19 заменят студентами?
Учителей из групп риска по COVID-19 заменят студентами?
Трамп готов к новым дебатам с Байденом
Трамп готов к новым дебатам с Байденом
Трамп прекратил переговоры с демократами в Конгрессе
Трамп прекратил переговоры с демократами в Конгрессе
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на…
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на…
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой
01:29
Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой
Происшествия
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
04:51
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Армия
«Ситуация в России осложняется»
06:09
«Ситуация в России осложняется»
Общество
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение