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Азербайджан назвал условие для переговоров с Арменией 

BFM.RU и ещё 27 35 минут назад
Азербайджан назвал условие для переговоров с Арменией
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил, что Армения должна принять базовые принципы урегулирования Карабахского конфликта и оставить захваченные территории Азербайджана, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что если глава МИД Армении на переговорах в Москве скажет, что «Карабах — это Армения», то о переговорах не может идти речи, Баку не смирится с оккупацией.
Алиев также сообщил о взятии под контроль азербайджанской армией девяти населенных пунктов, в том числе поселка Гадрут в Карабахе
Сегодня в Москве начались трехсторонние консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина на фоне военного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.
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В мире , Армия , Кавказ , Конфликты , Армения и Азербайджан , Ильхам Алиев , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Азербайджан
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