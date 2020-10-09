Азербайджан назвал условие для переговоров с Арменией 

Все новости на карте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил, что Армения должна принять базовые принципы урегулирования Карабахского конфликта и оставить захваченные территории Азербайджана, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что если глава МИД Армении на переговорах в Москве скажет, что «Карабах — это Армения», то о переговорах не может идти речи, Баку не смирится с оккупацией.

Алиев также сообщил о взятии под контроль азербайджанской армией девяти населенных пунктов, в том числе поселка Гадрут в Карабахе