Разговор Путина и Алиева спас Степанакерт

Тишина установилась в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики после телефонного разговора президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

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Первый телефонный разговор Путина и Алиева с начала кризиса в Карабахе состоялся в среду - азербайджанский президент поздравил российского коллегу с днем рождения. По итогам разговора Алиев заявил, что посредники по Карабаху должны быть ответственными и нейтральными, при этом российская позиция по данному конфликту ответственна и не вызывает вопросов и претензий. Кроме того, в среду Путина поздравил армянский премьер Никол Пашинян.

В этот же день, как передавало агентство Рейтер, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся в четверг в Женеве и 12 октября - в Москве.

На этом фоне в Степанакерте установилась тишина - начиная с обеденного времени власти не включали сирену воздушной тревоги, в городе и окрестностях больше не раздавались взрывы. При этом утро среды было громким - артиллерия Азербайджана обстреляла Степанакерт и Шуши, в небе над городом появлялись беспилотники, которым удалось уничтожить карабахскую установку ПВО "Оса". Ответным огнем был сбит один из беспилотников.

Сейчас на улице города появились немногочисленные автомобили и пешеходы. Работают банки и некоторые продуктовые магазины. Промтоварные магазины практически закрыты, при этом все иностранные журналисты отмечают, что в городе нет случаев мародерства, несмотря на многие разбитые от взрывов витрины.

Ранее вице-мэр Степанакерта Сурен Тамразян заявил РИА Новости, что властям города удалось восстановить энергоснабжение, нарушенное на несколько дней после обстрелов электроподстанции. Представитель властей отметил, что электричество было отключено в большинстве районов города в течение двух-трех дней, местные жители сидели в подвалах при свечах, административным зданиям и гостиницам удавалось получать свет от собственных генераторов. Сейчас, как утверждает чиновник, население обеспечено коммунальными услугами на 80-90%. При этом Тамразян добавил, что отключен газ - чтобы не создавать угрозы взрыва при обстрелах. Из-за отключения газа в городе также нет горячей воды.