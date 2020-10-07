Раскрыта судьба Тихановской

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Тихановской грозит от трех до пяти лет заключения 

РИА Новости 49 минут назад
Бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской грозит от трех до пяти лет лишения свободы, согласно инкриминируемой статье Уголовного кодекса Республики Белоруссия.
Как следует из базы МВД РФ, Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск в России. Согласно данным, на родине она обвиняется по статье 361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". При этом по какой части указанной статьи обвиняется Тихановская, не указывается.
Согласно ч.1 ст. 361 УК РБ, за публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии… или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, могут быть назначены как арест, так и до 3 лет лишения свободы.
Вторая часть вменяемой статьи предусматривает, что обвиняемый призывал иностранные государства или иностранные или международные организации совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Тут санкция аналогичная — до 3 лет лишения свободы.
В третьей части прописывается, если все эти действия совершались с использованием СМИ или интернета, срок заключения может составить от 2 до 5 лет.
Россия объявила в розыск Тихановскую
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
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