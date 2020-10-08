Словакия отзывает посла из Белоруссии

Словакии принял решение отозвать посла республики в Белоруссии для проведения консультаций. Об этом в четверг сообщил в Twitter глава внешнеполитического ведомства Иван Корчок.
"Я решил отозвать главу нашей миссии в Минске для консультаций в Словакию в знак солидарности с Литвой и Польшей. Шаги, предпринятые властями Белоруссии против других стран ЕС, неприемлемы", — написал он.
2 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что с 5 октября Минск отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве и это же предложено сделать Варшаве и Вильнюсу. Кроме того, МИД Белоруссии рекомендует Польше и Литве до 9 сентября сократить число дипломатов до с 50 до 18 и с 25 до 14 человек соответственно. Официальный представитель МИД подчеркнул, что "эти вынужденные меры приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило играть на практике руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".