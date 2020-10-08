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Словакия отозвала посла из Белоруссии для консультаций 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Словакия отзывает посла из Белоруссии
Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Словакии принял решение отозвать посла республики в Белоруссии для проведения консультаций. Об этом в четверг сообщил в Twitter глава внешнеполитического ведомства Иван Корчок.

"Я решил отозвать главу нашей миссии в Минске для консультаций в Словакию в знак солидарности с Литвой и Польшей. Шаги, предпринятые властями Белоруссии против других стран ЕС, неприемлемы", — написал он.

2 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что с 5 октября Минск отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве и это же предложено сделать Варшаве и Вильнюсу. Кроме того, МИД Белоруссии рекомендует Польше и Литве до 9 сентября сократить число дипломатов до с 50 до 18 и с 25 до 14 человек соответственно. Официальный представитель МИД подчеркнул, что "эти вынужденные меры приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило играть на практике руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".
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Комментарии
В мире , Анатолий Глаз , МИД , ЕС , Словакия
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