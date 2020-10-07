Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Тихановская отреагировала на информацию о розыске в России 

Lenta.ru и ещё 48 52 минуты назад
Тихановская отреагировала на информацию о розыске в РФ
Фото: «Белсат»
Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на информацию о розыске в России в интервью телеканалу «БелСат». Беседа опубликована в Telegram-канале.

«Надо проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Беларуси [замешана], а тем более в России», — ответила Тихановская.

Она добавила, что в последнее время у нее был слишком насыщенный график, и новости о своем розыске она не слышала.
О том, что Светлана Тихановская объявлена в федеральный розыск в России по одной из статей УК РФ, стало известно ранее. Как пояснил источник, Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Последние новости
Светлану Тихановскую объявили в розыск в России Светлану Тихановскую объявили в розыск в России Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» Рассекречены записи о плане Обамы скомпрометировать Трампа связями с Россией Рассекречены записи о плане Обамы скомпрометировать Трампа связями с Россией
В мире , Политика , Светлана Тихановская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения заявила о сокрушительном ударе в Карабахе
Армения заявила о сокрушительном ударе в Карабахе
Россияне массово покидают Москву
Россияне массово покидают Москву
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
Что стало с телеведущими Аллой Волковой и Борисом Крюком
Что стало с телеведущими Аллой Волковой и Борисом Крюком
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой
01:29
Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой
Происшествия
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
04:51
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Армия
«Ситуация в России осложняется»
06:09
«Ситуация в России осложняется»
Общество
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение