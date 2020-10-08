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NYT: Стоимость лечение Трампа от коронавируса стоило более 100 тысяч долларов 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Раскрыта стоимость лечения Трампа от COVID-19
Фото: РИА Новости
Стоимость трехдневного лечения президента США Дональда Трампа от коронавирусной инфекции превысила 100 тысяч долларов. Такую оценку в среду распространила газета The New York Times.
В свои подсчеты издание включило стоимость анализов на коронавирус, различных сывороток на основе антител и размещения в медицинском центре имени Уолтера Рида. Газета учла также транспортировку президента на вертолете из Белого дома в центр и обратно, пишет ТАСС.
В итоговую сумму также вошли непредвиденные расходы на процедуры или лекарства, не подпадающие под действие стандартной медицинской страховки (в США в таких случаях стоимость лечения значительно возрастает). Оценки представлены на основании специфики и нюансов американской системы здравоохранения.
Напомним, в ночь на второе октября Трамп сообщил, что у них с супругой выявлен коронавирус. Позже главе государства стало хуже и он был госпитализирован в медцентр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В начале этой недели Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. По словам лечащего врача Шона Конли, у президента уже в течение суток нет симптомов COVID-19.
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Комментарии
В мире , США , Уолтер Рид , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , New York Times
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