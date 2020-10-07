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Отзыв послов из Минска: кто победит в дипломатической войне? 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Отзыв послов из Минска: кто победит в дипломатической войне?
Фото: ТАСС
Прибалтийские страны объявили об отзыве своих послов из Минска, что считается проявлением крайнего недовольства партнером. Чем это грозит Белоруссии, разбиралась «Свободная пресса».
Издание напомнило, что ранее Минск сам предложил Варшаве и Вильнюсу сократить число дипломатов. По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, это стало вынужденной мерой «ввиду особой деструктивной роли, которую решило играть на практике руководство Польши и Литвы».
В статье отмечается, что таким образом президент Белоруссии Александр Лукашенко решил «снизить влияние недружественных к себе дипломатов на ситуацию в Минске» и послать сигнал, что подобное поведение соседей вынудит его переориентировать белорусский транзит из портов этих стран в Россию.
При этом глава МИД Литвы подчеркивал, что Вильнюс не намерен сокращать штат посольства. Однако позднее Литва отозвала посла, так как, по мнению издания, «старшие товарищи в ЕС все же разъяснили ей правила дипломатического этикета».
В свою очередь посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель остался в Минске. А в представительстве Европейского союза подчеркнули, что «попытки белорусских властей нацелиться на отдельные страны ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС».

«И никуда Шубель не уезжает. Потому что единство», — подчеркнуло издание.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Евросоюз в ходе саммита в Брюсселе согласовал санкции против примерно 40 белорусских официальных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Однако Лукашенко не попал в санкционный список.
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Комментарии 3
В мире , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Варшава , Вильнюс , Минск
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