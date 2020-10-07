Отзыв послов из Минска: кто победит в дипломатической войне? 

Прибалтийские страны объявили об отзыве своих послов из Минска , что считается проявлением крайнего недовольства партнером. Чем это грозит Белоруссии разбиралась «Свободная пресса».

Издание напомнило, что ранее Минск сам предложил Варшаве Вильнюсу сократить число дипломатов. По словам пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, это стало вынужденной мерой «ввиду особой деструктивной роли, которую решило играть на практике руководство Польши и Литвы».

В статье отмечается, что таким образом президент Белоруссии Александр Лукашенко решил «снизить влияние недружественных к себе дипломатов на ситуацию в Минске» и послать сигнал, что подобное поведение соседей вынудит его переориентировать белорусский транзит из портов этих стран в Россию.

При этом глава МИД Литвы подчеркивал, что Вильнюс не намерен сокращать штат посольства. Однако позднее Литва отозвала посла, так как, по мнению издания, «старшие товарищи в ЕС все же разъяснили ей правила дипломатического этикета».

В свою очередь посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель остался в Минске. А в представительстве Европейского союза подчеркнули, что «попытки белорусских властей нацелиться на отдельные страны ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС».

«И никуда Шубель не уезжает. Потому что единство», — подчеркнуло издание.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Евросоюз в ходе саммита в Брюсселе согласовал санкции против примерно 40 белорусских официальных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Однако Лукашенко не попал в санкционный список.