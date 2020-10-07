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Эстония отозвала посла из Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Эстония отозвала посла из Белоруссии
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Эстонии отозвало посла в Белоруссии Мерике Кокаев для проведения консультаций, из Минска она отправится в Таллин 8 октября, сообщила в среду пресс-служба эстонского МИД.

"Второго октября Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы в Минск для консультаций и заставила Польшу и Литву сделать аналогичный шаг. Кроме того, Белоруссия потребовала значительного сокращения штата дипломатических представительств обеих стран в Минске. В знак солидарности с Литвой и Польшей Эстония решила отозвать на консультации и своего посла", — говорится в сообщении.

Приглашение послов на консультации — шаг политический, а не юридический. Это означает временный отъезд посла, но статус посла, включая право на возвращение в аккредитованную столицу, не меняется, отмечает МИД.
МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии — с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно.
Как заявляли в ведомстве, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Комментарии 2
В мире , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Центризбирком России , Литва , Минск , Польша , Таллин , Эстония
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