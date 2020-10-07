Эстония отозвала посла из Белоруссии 

Министерство иностранных дел Эстонии отозвало посла в Белоруссии Мерике Кокаев для проведения консультаций, из Минска она отправится в Таллин 8 октября, сообщила в среду пресс-служба эстонского МИД

"Второго октября Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы в Минск для консультаций и заставила Польшу и Литву сделать аналогичный шаг. Кроме того, Белоруссия потребовала значительного сокращения штата дипломатических представительств обеих стран в Минске. В знак солидарности с Литвой и Польшей Эстония решила отозвать на консультации и своего посла", — говорится в сообщении.

Приглашение послов на консультации — шаг политический, а не юридический. Это означает временный отъезд посла, но статус посла, включая право на возвращение в аккредитованную столицу, не меняется, отмечает МИД.

МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии — с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно.

Как заявляли в ведомстве, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС , которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.

Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.