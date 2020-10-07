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Германия снова пригрозила санкциями из-за Навального 

Мария Иванова 1 час назад
Германия снова пригрозила санкциями из-за Навального
Фото: ТАСС
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в ближайшие дни Берлин и его партнеры по Евросоюзу согласуют совместный ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters.
По словам министра, без объяснений со стороны России «целенаправленные и соразмерные санкции против виновных неизбежны».
Отравление Навального он назвал «серьезным нарушением гражданских прав, совершенным с применением нервно-паралитического вещества». Маас заявил, что ЕС будет координировать совместные ответные меры с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Для России было бы хорошо, если бы она не зашла так далеко», — подчеркнул он.

Как уточняет «Интерфакс», глава МИД Германии также заявил, что Россия не дала никаких разъяснений, с ее стороны поступали только «абсурдные упреки к Германии и ОЗХО».
Как писал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Врачи Charite попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок». К аналогичным выводам пришли специалисты во Франции и Швеции.
Позже в ОЗХО заявили, что вещество, обнаруженное в организме Навального, похоже на нервно-паралитический яд из группы «Новичок», но не внесено в Конвенцию о запрещении химического оружия.
В МИД России обвинили ОЗХО в предвзятости. Дипломаты заявили, что выводы военных лабораторий Германии, Франции и Швеции подтвердили выбранные ОЗХО лаборатории, также «имеющие отношение к военно-политическим структурам евроатлантического сообщества».
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В мире , Алексей Навальный , МИД , ЕС , ОЗХО , Интерфакс , Германия
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