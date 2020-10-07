Германия снова пригрозила санкциями из-за Навального 

По словам министра, без объяснений со стороны России «целенаправленные и соразмерные санкции против виновных неизбежны».

Отравление Навального он назвал «серьезным нарушением гражданских прав, совершенным с применением нервно-паралитического вещества». Маас заявил, что ЕС будет координировать совместные ответные меры с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Для России было бы хорошо, если бы она не зашла так далеко», — подчеркнул он.

Как уточняет «Интерфакс», глава МИД Германии также заявил, что Россия не дала никаких разъяснений, с ее стороны поступали только «абсурдные упреки к Германии и ОЗХО».

Как писал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.

Врачи Charite попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок». К аналогичным выводам пришли специалисты во Франции и Швеции.

Позже в ОЗХО заявили, что вещество, обнаруженное в организме Навального, похоже на нервно-паралитический яд из группы «Новичок», но не внесено в Конвенцию о запрещении химического оружия.

В МИД России обвинили ОЗХО в предвзятости. Дипломаты заявили, что выводы военных лабораторий Германии, Франции и Швеции подтвердили выбранные ОЗХО лаборатории, также «имеющие отношение к военно-политическим структурам евроатлантического сообщества».