Греция отозвала для консультаций посла в Азербайджане

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас отзывает своего посла в Азербайджане Николаоса Пиперигоса для консультаций.

Фото: dendiasnikos/facebook.com dendiasnikos/facebook.com

Как говорится в сообщении греческого МИД , такое решение было принято после заявлений властей Азербайджана о терпимости со стороны Греции к подготовке террористических действий, а также попыток вербовки боевиков и кибератак с территории Греции на Азербайджан в контексте карабахского конфликта.

Одновременно с этим в МИД Греции был вызван посол Азербайджана Анар Гусейнов, где ему выразили протест.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается вывести конфликт в Нагорном Карабахе на международный уровень. По его словам, Ереван хочет втянуть в конфликт государства Европы и своих союзников по Организации Договора о коллективной безопасности, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.