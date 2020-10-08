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Пушков сравнил приехавшего в Лондон Зеленского с комедиантом

РИА Новостииещё 16
1 час назад
Сенатор Алексей Пушков высмеял фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский запечатлен с членами британской королевской семьи. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram.
Пушков сравнил Зеленского в Лондоне с комедиантом
Фото: @KensingtonRoyal Twitter@KensingtonRoyal Twitter
В среду герцог и герцогиня Кембриджские приняли Зеленского, находящегося с визитом в Лондоне, и его супругу Елену в Букингемском дворце. Снимки со встречи опубликовала пресс-служба принца Уильяма и его супруги Кейт в Twitter.
"Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных – вполне", - написал сенатор.
Зеленский находится в Великобритании с двухдневным визитом. В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и украинский президент подпишут новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Ранее стороны подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
В мире,принц Уильям,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Алексей Пушков,Украина,
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