Пушков сравнил Зеленского в Лондоне с комедиантом

В среду герцог и герцогиня Кембриджские приняли Зеленского, находящегося с визитом в Лондоне, и его супругу Елену в Букингемском дворце. Снимки со встречи опубликовала пресс-служба принца Уильяма и его супруги Кейт в Twitter.
"Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных – вполне", - написал сенатор.
Зеленский находится в Великобритании с двухдневным визитом. В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и украинский президент подпишут новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Ранее стороны подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.