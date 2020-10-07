«Кровь очень густая»: состояние Порошенко ухудшилось 

«Рамблер» писал, что ранее у Петра Порошенко диагностировали COVID-19, он был госпитализирован в одну из киевских больниц.

По словам Марины Порошенко, у ее мужа двустороннее воспаление легких.

«Он находится в больнице, где получает комплексное лечение. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. Врачи даже не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние, промониторить, как протекает болезнь», — пояснила она

При этом жена политика заявила, что их дочь, также заболевшая коронавирусом, переносит его куда легче.