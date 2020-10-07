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«Кровь очень густая»: состояние Порошенко ухудшилось 

Алиса Селезнёва 40 минут назад
«Кровь очень густая»: состояние Порошенко ухудшилось
Фото: ТАСС
Состояние экс-президента Украины Петра Порошенко ухудшилось, из-за загустевшей крови у него не могут взять анализы. Об этом в интервью Янине Соколовой заявила жена политика Марина Порошенко.
«Рамблер» писал, что ранее у Петра Порошенко диагностировали COVID-19, он был госпитализирован в одну из киевских больниц.
По словам Марины Порошенко, у ее мужа двустороннее воспаление легких.

«Он находится в больнице, где получает комплексное лечение. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. Врачи даже не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние, промониторить, как протекает болезнь», — пояснила она

При этом жена политика заявила, что их дочь, также заболевшая коронавирусом, переносит его куда легче.
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В мире , Марина Порошенко , Петр Порошенко , Янина Соколова
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