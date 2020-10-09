Премьер Белоруссии направился в Ереван

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко направился в Ереван для участия в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.
"Премьер-министр отбыл в Армению для участия в заседании Межправительственного совета ЕАЭС", — отметила Исаева.
Планируется, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, включая проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, регулирование трансграничной электронной торговли, а также ход исполнения актов союза.
Особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической ситуации и реализации комплексного плана по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний в странах союза. Кроме этого, Евразийская экономическая комиссия представит информацию о реализации "дорожной карты" по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза в 2018-2019 годах и о состоянии взаимной торговли между странами-членами в 2019 году.