Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Премьер Белоруссии направился в Ереван для участия в заседании межправсовета ЕАЭС 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Премьер Белоруссии направился в Ереван
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко направился в Ереван для участия в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.

"Премьер-министр отбыл в Армению для участия в заседании Межправительственного совета ЕАЭС", — отметила Исаева.

Планируется, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, включая проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, регулирование трансграничной электронной торговли, а также ход исполнения актов союза.
Особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической ситуации и реализации комплексного плана по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний в странах союза. Кроме этого, Евразийская экономическая комиссия представит информацию о реализации "дорожной карты" по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза в 2018-2019 годах и о состоянии взаимной торговли между странами-членами в 2019 году.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
ТАСС: последние новости
Принц Уильям с супругой встретились с Зеленским в Букингемском дворце Принц Уильям с супругой встретились с Зеленским в Букингемском дворце В США считают, что Россия хочет помешать им получить вакцину от коронавируса В США считают, что Россия хочет помешать им получить вакцину от коронавируса Харрис назвала глобальное потепление климата экзистенциальной угрозой человечеству Харрис назвала глобальное потепление климата экзистенциальной угрозой человечеству
Комментарии
В мире , Роман Головченко , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , Армения , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия испытает убийцу авианосцев на глазах у США и Японии
Россия испытает убийцу авианосцев на глазах у США и Японии
Тысячи москвичей не попали в метро после отмены льгот
Тысячи москвичей не попали в метро после отмены льгот
ЕС опять показал Киеву, кто на Украине главный
ЕС опять показал Киеву, кто на Украине главный
Президент пропал. Яд в воде. Весна вернулась.
Президент пропал. Яд в воде. Весна вернулась.
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение