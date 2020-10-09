Премьер Белоруссии направился в Ереван

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"Премьер-министр отбыл в Армению для участия в заседании Межправительственного совета ЕАЭС", — отметила Исаева.

Планируется, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, включая проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, регулирование трансграничной электронной торговли, а также ход исполнения актов союза.