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Bloomberg: Трамп намерен возобновить предвыборную кампанию уже 12 октября 

ТАСС и ещё 2 23 минуты назад
Трамп возобновляет предвыборную кампанию
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп намерен вернуться к участию в мероприятиях в рамках предвыборной кампании уже в ближайший понедельник. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, в понедельник Трамп может отправиться в Пенсильванию, а во вторник — в Мичиган. Уточняется, что данный план носит предварительный характер и может быть изменен. Помимо этого, Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, согласно ранее составленному графику, должны провести предвыборные теледебаты 15 октября в Майами (штат Флорида).
В ночь на 2 октября Трамп сообщил в Twitter, что у него и у его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Его лечащий врач Шон Конли проинформировал, что состояние здоровья президента США позволяет безбоязненно выписать его из медучреждения.
Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Bloomberg
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