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В Европе Навального обвинили в распространении фейков 

Ura.Ru 1 час назад
Европейцы обвинили Навального в распространении фейков
Фото: РИА Новости
В Европе обвинили во лжи блогера Алексея Навального после его интервью немецкому изданию Der Spiegel. Соответствующие заявления появились на страницах европейских экспертов в Facebook.
Ранее Навальный дал интервью, в котором заявил, что его отравили. Он также рассказал о своем намерении вернуться в Россию, где «его популярность растет».
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Политолог, доцент университета Хельсинки (Финляндия) Йохан Бекхан уверен, что все сказанное Навальным является ложью. «Мы точно знаем, что в России его ждут только долги и нулевая популярность», — пишет Бекхан. Он добавил, что сторонники Навального также не пользуются популярностью в России. Кроме этого, политолог усомнился, что Навальный находится в Германии. «Может, он был доставлен в США или Великобританию, кто знает?» — уточняет Бекхан.
Депутат городского парламента Белграда (Сербия) Драгинья Влк также заявила, что новость об отравлении Навального — фейк. «Он использует свои возможные проблемы со здоровьем и якобы „отравление“, чтобы еще более сблизиться с западными спецслужбами», — подчеркнула Влк.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому и позже был отправлен в немецкую клинику «Шарите». Там блогер пришел в сознание и заявил, что вернется в Россию. В Организации по запрещению химического оружия заявили, что Навального отравили неизвестной разновидностью яда. В Германии заявляют, что это было вещество из группы ядов «Новичок». Российская сторона нашла нестыковки в теории немецких медиков.
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В мире , Алексей Навальный , ОЗХО
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