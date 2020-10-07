Европейцы обвинили Навального в распространении фейков

В Европе обвинили во лжи блогера Алексея Навального после его интервью немецкому изданию Der Spiegel. Соответствующие заявления появились на страницах европейских экспертов в Facebook.

Ранее Навальный дал интервью, в котором заявил, что его отравили. Он также рассказал о своем намерении вернуться в Россию , где «его популярность растет».

Политолог, доцент университета Хельсинки (Финляндия) Йохан Бекхан уверен, что все сказанное Навальным является ложью. «Мы точно знаем, что в России его ждут только долги и нулевая популярность», — пишет Бекхан. Он добавил, что сторонники Навального также не пользуются популярностью в России. Кроме этого, политолог усомнился, что Навальный находится в Германии. «Может, он был доставлен в США или Великобританию, кто знает?» — уточняет Бекхан.

Депутат городского парламента Белграда (Сербия) Драгинья Влк также заявила, что новость об отравлении Навального — фейк. «Он использует свои возможные проблемы со здоровьем и якобы „отравление“, чтобы еще более сблизиться с западными спецслужбами», — подчеркнула Влк.