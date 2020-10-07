Глава МИД Украины накануне заявил, что Киев Анкара могли бы построить больше, чем просто стратегическое партнерство, и вновь выступил в поддержку территориальной целостности Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Киев действительно давно демонстрирует заинтересованность в сближении с Анкарой, особенно в экономической и военной сферах. Контакты руководств обеих стран часто сопровождаются и яркими политическими жестами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев и Анкара могут построить нечто большее, чем просто стратегическое партнерство. Об этом он заявил в интервью Би-би-си, отметив, что Украина уже установила тесное сотрудничество с Турцией , в том числе и в военной сфере.

«Мы так же закупаем беспилотники, участвуем в их производстве, это очень перспективные проекты, и мы планируем их развивать активно и выходить на новые проекты, потому что союз Турции и Украины очень много пользы может принести обеим странам и региону в целом», — сказал Кулеба.

Глава МИД также отметил, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Турцией, так как взаимодействие двух стран может принести много пользы.

«Мы заинтересованы в этом разговоре, углублении взаимодействия между нашими странами», — заявил он.

И, что примечательно, Кулеба вновь заявил о поддержке Киевом территориальной целостности Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. При этом министр добавил, что сожалеет об эскалации конфликта и жертвах.

С таким заявлением глава МИД Украины выступил еще 30 сентября, тем самым поставив Киев особняком среди остальных мировых игроков, которые, преимущественно, занимают нейтральную позицию. При этом активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. Более того, Армения уже не раз обвиняла Анкару в непосредственном участии в конфликте, а президент Франции Эммануэль Макрон заявлял ранее, что Париж располагает доказательствами того, что на стороне Азербайджана воюют сирийские боевики, которые были переброшены через Турцию.

При этом еще 27 сентября МИД Украины выступал с заявлением, сделанным в нейтральных тонах.

Вообще Киев действительно активно работает над углублением сотрудничества с Анкарой — акцент делается на военно-технической сфере.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что хотел бы довести уровень отношений и товарооборота с Турцией до уровня, превышающего показатели между Турцией и Россией.

«С Турцией у нас сейчас очень неплохие отношения и товарооборот очень большой. Нужно только увеличивать и сближаться. Хотим, чтобы наши отношения между Украиной и Турцией были крепче, чем отношения между Турцией и Россией», — сказал он.

Зеленский также напомнил о своей встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом , в рамках которой стороны договорились об усилении связей в оборонной сфере.

Особую заинтересованность украинская сторона высказала в производстве беспилотников.

Уже через несколько месяцев состоялся визит Эрдогана в Киев, по итогам которого было подписано соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между странами и ряд других двусторонних документов.

Президент Турции заявлял, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, а также приветствовал украинскую делегацию националистическим лозунгом: «Слава Украине».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что лично займется вопросом турецких оппозиционеров, живущих на Украине. Речь идет о сторонниках живущего Фетхуллаха Гюлена , которого Эрдоган обвиняет в подготовке военного переворота в Турции в 2016 году.

«Мы сегодня долгое время говорили на эту тему, говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень подробные факты от президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься», — заявил Зеленский на брифинге.

Кроме того, турецкий лидер пообещал выделить Киеву 50 млн долларов военной помощи. Президент Украины в ходе обеих встреч заявлял, что Киев рассчитывает на инвестиции в размере $10 млрд

В последнее время работа по углублению экономического сотрудничества между странами активизировалась. В сентябре глава минэкономики Украины Игорь Петрашко объявил, что стороны стремятся перезапуститесь долговременные переговоры и найти взаимовыгодное решение для заключения соглашения о свободной торговле.

«Убежден, это даст импульс реализации нашей амбициозной цели — увеличению торгового оборота до $10 млрд Украина и Турция имеют тесные экономические связи и активный двусторонний диалог», — заявлял Петрашко.

Одной из важных тем диалога сторон стало повышение тарифов Турции в пределах ее возможностей в ВТО , что может стать негативным фактором для украинских компаний. Турецкие тарифы не просто так являются важным аспектом будущего расширения экономического сотрудничества двух стран. Турция входит в топ-5 главных покупателей украинской продукции.

За счет тарифно-правовой базы Турция защищает свой внутренний рынок и усиливает свою позицию в переговорах с Украиной. Киев такой подход не устраивает, но отказаться от диалога с Анкарой он не может. Для Украины проблема заключается в том, что действия Турции не нарушают нормы ВТО.

Это и подводит стороны к диалогу о свободной торговле. Как заявлял торгпредтавитель Украины Тарас Качка, Киев получил обновленное тарифное предложение от Анкары, но деталей его раскрывать не стал.

Через несколько дней стало известно, что Украина и Турция договорились об углублении сотрудничества для создания совместных программ в космической отрасли.

Конечно, для Киева действительно важны связи с Турцией в экономическом и военном направлении. Вместе с тем, обе стороны не просто так делают весьма яркие политические жесты, что свидетельствует и о геополитическом характере контактов руководств обеих стран. Нельзя не заметить, что такое взаимодействие Украина ведет со страной, у которой сложились достаточно непростые отношения с Россией.

Анкаре и Москве удалось установить достаточно хорошие взаимоотношения, однако интересы сторон достаточно часто пересекаются на Ближнем Востоке, что не раз создавало угрозу для противоречий. Однако Турции и России почти всегда удавалось договориться. Параллельно с этим, Реджеп Тайип Эрдоган весьма удачно балансировал между Москвой и ее геополитическим соперником — Вашингтоном. Турецкий лидер для обсуждения конфликта в Сирии мог посетить сначала США, затем Россию, тем самым получая выгоду из договоренностей с обеими сторонами.

Дипломатическое лавирование уже стало козырем Эрдогана и никого не удивляет, что он может договариваться о разделе сферы влияния в Сирии с Москвой и, одновременно с этим, приветствовать Зеленского лозунгом украинских националистов.

Выстраивая отношения с конфликтующими сторонами, Эрдоган показывает свою независимость и усиливает переговорные позиции.

Украине, в свою очередь, выгодно получать жесты поддержки от других политических игроков, особенно, если их связывают тесные отношения с Россией. Кроме того, во время долгих переговоров Зеленского с Эрдоганом на Украине обсуждалась версия о том, что Киев пытается привлечь Турцию в конфликт с Россией, предоставив ей статус посредника. К тому же, в 2018 году Эрдоган неожиданно объявил, что Анкара хотела бы выступить в роли посредника между конфликтующими сторонами.