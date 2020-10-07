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Жена сообщила об ухудшении состояния заболевшего COVID-19 Порошенко 

РИА Новости 51 минуту назад
Состояние заразившегося коронавирусом экс-президента Украины Петра Порошенко ухудшилось, сообщила его жена Марина Порошенко.
Порошенко 29 сентября заявил, что заразился коронавирусом. Его жена 3 октября сообщила, что экс-президента госпитализировали, у него двустороннее воспаление легких.

"Его состояние хуже, у него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. И даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как протекает болезнь", — сказала Марина Порошенко в интервью журналисту Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.

По ее словам, их заразившаяся коронавирусом дочь переносит болезнь легче.
Заразившийся коронавирусом Порошенко госпитализирован
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 239 337 случаев COVID-19, скончались 4597 человек, 105 970 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 28
В мире , Видео , Марина Порошенко , Петр Порошенко , Янина Соколова , Минздрав РФ , ВОЗ
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