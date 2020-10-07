"Его состояние хуже, у него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. И даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как протекает болезнь", — сказала Марина Порошенко в интервью журналисту Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.