Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россия впервые выстрелила «Цирконом» 

Артём Кульша 1 час назад
Россия впервые выстрелила «Цирконом»
Фото: ТАСС
Вооруженные силы России впервые выполнили стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с начальником Генерального штаба ВС Валерием Герасимовым.

«Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий! Докладываю. Вчера впервые выполнена стрельба ракетой "Циркон" по морской цели», — заявил последний в ходе нее.

Он рассказал, что пуск был осуществлен фрегатом «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря по цели, расположенной в Баренцевом море. Ракета попала в цель. Дальность ее полета составила 450 километров, время — 4,5 минуты, максимальная высота — 28 километров, скорость — свыше восьми Махов.

«Это большое событие в жизни всей России, поскольку оснащение наших армии и флота не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — отметил Путин.

Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Комментарии 2
В мире , Оружие , Владимир Путин , Валерий Герасимов , Генштаб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
НАТО ставит помехи российским ЗРК С-400
НАТО ставит помехи российским ЗРК С-400
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
«Развала не хотел, но деньги нужны были»
«Развала не хотел, но деньги нужны были»
Видео
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
00:59
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
Происшествия
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
00:59
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
Происшествия Пожары
Гиперзвуковой «Циркон» поразил цель в Баренцевом море
00:20
Гиперзвуковой «Циркон» поразил цель в Баренцевом море
Армия
Опубликовано видео пожара в санатории Минобороны в Крыму
00:25
Опубликовано видео пожара в санатории Минобороны в Крыму
Происшествия Пожары
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение