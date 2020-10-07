Россия впервые выстрелила «Цирконом» 

Вооруженные силы России впервые выполнили стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с начальником Генерального штаба ВС Валерием Герасимовым.
«Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий! Докладываю. Вчера впервые выполнена стрельба ракетой "Циркон" по морской цели», — заявил последний в ходе нее.
Он рассказал, что пуск был осуществлен фрегатом «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря по цели, расположенной в Баренцевом море. Ракета попала в цель. Дальность ее полета составила 450 километров, время — 4,5 минуты, максимальная высота — 28 километров, скорость — свыше восьми Махов.
«Это большое событие в жизни всей России, поскольку оснащение наших армии и флота не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — отметил Путин.