В Киргизии требуют объявить импичмент президента

Митингующие на центральной площади столицы Киргизии требуют импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова, передает корреспондент РИА Новости.

На площади "Ала-Тоо" собрались около 400 человек. Часть из них ранее митинговали около здания правительства на "Старой площади". Говорят, что президент "предал свой народ", требуют импичмента президента и ухода старых политиков. Не признают нового премьера Садыра Жапарова.

Во вторник в пресс-службе парламента республики РИА Новости сообщили, что новым премьером Киргизии стал освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева

По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.