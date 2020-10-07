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В Бишкеке митингующие требуют импичмента президента 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
В Киргизии требуют объявить импичмент президента
Фото: РИА Новости
Митингующие на центральной площади столицы Киргизии требуют импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова, передает корреспондент РИА Новости.
На площади "Ала-Тоо" собрались около 400 человек. Часть из них ранее митинговали около здания правительства на "Старой площади". Говорят, что президент "предал свой народ", требуют импичмента президента и ухода старых политиков. Не признают нового премьера Садыра Жапарова.
Во вторник в пресс-службе парламента республики РИА Новости сообщили, что новым премьером Киргизии стал освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент прошли четыре партии. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.
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Комментарии
В мире , Алмазбек Атамбаев , Центризбирком России , РИА Новости , Бишкек , Кыргызстан
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