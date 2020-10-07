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Латвия отозвала посла из Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Латвия отозвала посла из Белоруссии
Фото: РИА Новости
Латвия приняла решения отозвать посла из Белоруссии в знак солидарности с коллегами по Евросоюзу, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«В знак солидарности с коллегами из Европейского Союза Латвия отзывает латвийского посла в Республике Беларусь для консультаций», — написал он в Twitter.

Ранее ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.
В понедельник Литва отозвала посла в Минске. Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск.
МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Польша и Литва ответили отказом.
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В мире , МИД , ЕС , Латвия
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