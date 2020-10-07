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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его другом Белоруссии

ТАСС
31 минуту назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его надежным другом Белоруссии, сообщает агентство БелТА в среду.
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лукашенко отметил, что высоко ценит Путина "как надежного друга Белоруссии и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов по линии Союзного государства, которые в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее".
"Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться", - подчеркнул глава государства.
Лукашенко отметил, что проводимая под руководством Путина внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, "пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан".
"Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - говорится в поздравлении.
В мире,Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Беларусь,
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