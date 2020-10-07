Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко отметил, что высоко ценит Путина "как надежного друга Белоруссии и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов по линии Союзного государства, которые в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее".

Лукашенко отметил, что проводимая под руководством Путина внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, "пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан".