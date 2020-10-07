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Госдеп обеспокоился из-за возможных испытаний С-400 в Турции 

РИА Новости 15 минут назад
США переживают из-за российских С-400 в Турции
Фото: Turkish Defence Ministry
Госдепартамент США обеспокоен сообщениями о возможных испытаниях в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
Ранее агентство Sputnik Турция сообщило, что Анкара перебросила С-400 в черноморскую провинцию Самсун — вероятно, для испытаний. Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.

"Мы знаем об этих сообщениях. Мы продолжаем настойчиво возражать в связи с приобретением Турцией системы ПВО C-400, и мы глубоко обеспокоены сообщениями, что Турция продолжает усилия по приведению С-400 в рабочее состояние", — сказал источник РИА Новости.

В Госдепе добавили, что покупка российских ЗРК препятствует развитию американо-турецким отношений, а также сотрудничеству в рамках НАТО. Кроме того, сделка с Москвой создает санкционные риски для Анкары по закону CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), напомнил дипломат.
Поставки новейших С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии российских ЗРК.
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В мире , Армия , Оружие , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , ИА Sputnik
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