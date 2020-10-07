США переживают из-за российских С-400 в Турции

Госдепартамент США обеспокоен сообщениями о возможных испытаниях в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Sputnik Турция сообщило, что Анкара перебросила С-400 в черноморскую провинцию Самсун — вероятно, для испытаний. Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.

"Мы знаем об этих сообщениях. Мы продолжаем настойчиво возражать в связи с приобретением Турцией системы ПВО C-400, и мы глубоко обеспокоены сообщениями, что Турция продолжает усилия по приведению С-400 в рабочее состояние", — сказал источник РИА Новости.

В Госдепе добавили, что покупка российских ЗРК препятствует развитию американо-турецким отношений, а также сотрудничеству в рамках НАТО . Кроме того, сделка с Москвой создает санкционные риски для Анкары по закону CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), напомнил дипломат.

Поставки новейших С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии российских ЗРК.