Байден ответил сторонникам «превосходства белой расы» 

Также, выступая с программной речью на митинге сторонников в Геттисберге (штат Пенсильвания), Байден отметил, что американцы должны «раскрывать объятья», а не сжимать кулаки, «строить не стены, а мосты», сообщает РИА Новости.

Мы не можем позволить и не позволим экстремистам и сторонникам «превосходства белой расы» свергнуть Америку,.. которая всегда была безопасной гаванью и домом для всех, независимо от того, откуда они пришли, — подчеркнул кандидат от демократов.

Байден добавил, что политические силы США должны объединиться в борьбе с коронавирусом и следовать науке, а не своим интересам, поскольку вирус не является политическим оружием.