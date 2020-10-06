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Умер Эдди ван Хален 

Вероника Полынина 1 час назад
Американский музыкант, основатель группы Van Halen Эдди ван Хален умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил в твиттереего сын Вольфганг.

«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком этим утром», — написал сын музыканта.

Известно, что гитарист долгие годы боролся с раком горла.
Эдди ван Хален — гитарист, член списка «100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone». В октябре 2012 года был признан лучшим гитаристом всех времен по версии журнала Guitar World.
В 1972 году вместе с братом Алексом создал хард-рок-группу Van Halen, песня Jump c альбома 1984 стала культовой и достигла вершины американского хит-парада Billboard Hot 100.
Музыкант был одним из первых популяризаторов тэппинга — техники исполнения на электрогитаре, когда гитарист правой рукой извлекает звук, ударяя пальцем по грифу, возбуждая колебания струны.
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В мире , Видео , Rolling Stone
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