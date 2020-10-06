Названа самая длинноногая женщина мира

17-летняя Маки Каррин признали новой обладательницей самых длинных ног на Земле. Жительница США побила рекорд 32-летней россиянки Екатерины Лисиной, сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.
При рождении в Техасе рост девушки составил 48 сантиметров, а к 17 годам он достиг 208 сантиметров. При этом оба родителя Каррин ниже ее самой. Рост матери — 173 сантиметра, отца — 198 сантиметров.
Благодаря своим ногам девушка установила новый мировой рекорд. При замере выяснилось, что длина ее левой ноги составляет 135,3 сантиметров, а правой — 134,3 сантиметра. При этом Каррин не удалось побить мировой рекорд по росту.
О своей уникальной особенности Каррин задумалась случайно, когда ей предложили прорекламировать сшитые на заказ легинсы. Она рассказала, что жить с большим ростом и с длинными ногами непросто: сложно подобрать одежду, головой Каррин задевает дверные проемы и потолок машины, когда в нее садится.
«Меня никогда не травили из-за моих ног… Надо мной издевались, потому что я была выше всех», — призналась девушка.
Своим рекордом Каррин хотела бы вдохновить женщин и попросила их принимать себя такими, какие они есть на самом деле.
«Не скрывайте, а принимайте!» — отметила она.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянке, экс-баскетболистке сборной России Екатерине Лисиной. Ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса-2018 как обладательницу самых длинных ног в мире. Рост тогда 29-летней спортсменки составлял 205,74 сантиметра, а длина ног — 133 сантиметра.