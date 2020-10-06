Азербайджан настроен на освобождение Карабаха 

Баку настроен на «решительное освобождение» Нагорного Карабаха, заявил азербайджанский посол в РФ Полад Бюльбюль оглы. По его словам, несколько районов уже удалось «освободить».

Дипломат отметил, что, по данным на утро 6 октября военные действия привели к смерти 27 мирных жителей Азербайджана, ещё 141 получили ранения. С территории Армении проводятся ракетные обстрелы районов Мингечевир Хызы , Гянджа, Апшерон и другие города и районы страны, передаёт ТАСС.

На оккупированных вооружёнными силами Армении территориях Азербайджана идёт контртеррористическая операция или её можно назвать принуждением Армении к миру, а по существу это отечественная война за освобождение наших исконных земель, признанных всем мировым сообществом территорией Азербайджана, — подчеркнул он.

Посол добавил, что Ереван пытается вынудить Баку пропорционально ответить на обстрелы своей территории, что позволит задействовать механизм Организации Договора о коллективной безопасности и вовлечь в конфликт другие страны.

Военные поражения заставляют руководство Армении прибегать к принятию необдуманных и ошибочных решений, совершать военные преступления, за которые отдающие подобные приказы лица должны предстать перед международным правосудием. Сегодня вся ответственность за происходящее лежит лично на военно-политическом руководстве Армении, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.