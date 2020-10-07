Столкнувшись с тревожным увеличением числа новых случаев заражения Covid-19, города Берлин и Франкфурт объявили во вторник о введении комендантского часа, сообщает Le Matin. Они также вводят ограничения на социальные контакты.

В столице Германии большинство магазинов, а также все рестораны и бары должны будут закрываться с 23:00 до 06:00 как минимум до 31 октября. Имеются исключения для аптек и заправок, но на последних больше не будет разрешено продавать алкоголь в ночное время.

«После трех бокалов вина мы меньше соблюдаем социальное дистанцирование», — пояснил на пресс-конференции Дирк Берендт, ответственный департамента юстиции в Берлине. Левый муниципалитет также решил жестко ограничить социальные контакты.

Отныне с 23:00 до 06:00 количество собравшихся на открытом воздухе не должно превышать пяти человек. В течение дня эта цифра пока остается на отметке 50.

Ограничения еще более жесткие для собраний в помещении, где в течение всего дня могут встречаться максимум 10 человек вместо 25, запланированных на прошлую неделю. Эти меры в основном нацелены на домашние вечеринки и другие неформальные мероприятия, которые власти Берлина считают источниками распространения коронавируса.

Ранее сегодня муниципалитет Франкфурта решил ввести комендантский час к пятнице и как минимум на неделю с 22:00 до 06:00 для ресторанов. Также будет запрещено употребление алкоголя в общественных местах. В торговых центрах и на главных торговых улицах использование масок будет обязательным.

Мэр Питер Фельдманн назвал эти меры «радикальными», но сказал, что они «предотвратят локдаун, поддержат экономику и позволят детям ходить в школы». Он сказал, что представители десяти крупнейших городов встретятся в пятницу, чтобы решить, какой выбрать общий подход к борьбе с пандемией.