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В Бишкеке назначили врио мэра 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
В Бишкеке назначили врио мэра
Фото: RT на русском
Временно исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен вице-мэр Алмаз Бакетаев, передаёт Sputnik Кыргызстан.
Сообщается, что такое решение принял Координационный совет.
Ранее мэр города Азиз Суракматов подал в отставку. Также свои посты покинули спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов.
В ночь на 6 октября в Бишкеке прошли массовые акции протеста после парламентских выборов. В результате столкновений пострадали почти 700 человек, один скончался.
ЦИК Киргизии объявила об отмене итогов выборов.
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В мире , Кубатбек Боронов , Центризбирком России , ИА Sputnik , Бишкек , Кыргызстан
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