В Бишкеке назначили врио мэра 

Временно исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен вице-мэр Алмаз Бакетаев, передаёт Sputnik Кыргызстан

Сообщается, что такое решение принял Координационный совет.

Ранее мэр города Азиз Суракматов подал в отставку. Также свои посты покинули спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов

В ночь на 6 октября в Бишкеке прошли массовые акции протеста после парламентских выборов. В результате столкновений пострадали почти 700 человек, один скончался.