«Россияне опасны. Они нам не друзья»

Советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен
заявил, что «россияне опасны», но с ними можно сотрудничать.
Он заявил, что Россия
якобы «вмешивается» в американские выборы.
«Россияне опасны. Они применяют против нас пропаганду», – приводит его слова ТАСС.
«Они нам не друзья», – заявил О'Брайен, признав при этом, что существуют «сферы, в которых мы можем сотрудничать».
Так, США хотят «достичь договоренностей по вооружениям».
Советник Трампа обеспокоен тем, что может быть осуществлена «некая хакерская атака на американскую инфраструктуру для проведения выборов», нацеленная на изменение данных о результатах голосования или отключение важных сетевых ресурсов.
Кроме того, О'Брайен обвинил во вмешательстве в американскую политику Иран и Китай, причем, по его словам, «китайское влияние на Америку с точки зрения политики на пару порядков сильнее, чем что-либо, что может сделать Россия в сфере пропаганды в интернете, в Facebook».
Напомним, министерство внутренней безопасности США обнародовало обзор национальных угроз, включив в него Россию.