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Советник Трампа призвал не считать «опасных россиян» друзьями США

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
23 минуты назад
Советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что «россияне опасны», но с ними можно сотрудничать.
«Россияне опасны. Они нам не друзья»
Фото: ReutersReuters
Он заявил, что Россия якобы «вмешивается» в американские выборы.
«Россияне опасны. Они применяют против нас пропаганду», – приводит его слова ТАСС.
«Они нам не друзья», – заявил О'Брайен, признав при этом, что существуют «сферы, в которых мы можем сотрудничать».
Так, США хотят «достичь договоренностей по вооружениям».
О'Брайен утверждает, что озвучил «жесткое послание относительно вмешательства в выборы» во время переговоров с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Женеве на прошлой неделе.
Советник Трампа обеспокоен тем, что может быть осуществлена «некая хакерская атака на американскую инфраструктуру для проведения выборов», нацеленная на изменение данных о результатах голосования или отключение важных сетевых ресурсов.
Кроме того, О'Брайен обвинил во вмешательстве в американскую политику Иран и Китай, причем, по его словам, «китайское влияние на Америку с точки зрения политики на пару порядков сильнее, чем что-либо, что может сделать Россия в сфере пропаганды в интернете, в Facebook».
Напомним, министерство внутренней безопасности США обнародовало обзор национальных угроз, включив в него Россию.
В мире,США,Роберт О'брайен,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,ИТАР-ТАСС,Россия,
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