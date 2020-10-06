Зеленский назвал условие присоединения к санкциям против РФ

Украина будет готова присоединиться к возможным санкциям из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным после обнародования окончательных выводов немецкой стороной. Об этом заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита Украина — ЕС в Брюсселе.
"Я бы хотел, чтобы мы услышали детали от немецкой стороны, прежде всего. И тогда Украина будет готова присоединяться, я уверен, к санкциям международных партнеров", — отметил глава государства.
При этом Зеленский признал, что "не видел детали этого дела".
Во вторник Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие биомаркеров антихолинэстеразного средства в образцах крови и мочи, взятых у Навального. Эти биомаркеры, подчеркнули в организации, имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года. При этом данное антихолинэстеразное средство не входит в приложение по химикатам, уточнили в ОЗХО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков многократно говорил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ у него в организме выявлено не было.