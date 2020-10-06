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Украина готова присоединиться к санкциям из-за инцидента с Навальным 

News.ru 43 минуты назад
Украина присоединится к санкциям из-за Навального
Фото: Reuters
Украина готова присоединиться к возможным санкциям на фоне инцидента с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные детали немецкой стороны, в первую очередь. И тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнёров, — отметил политик на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок», передаёт РИА Новости.
Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.
Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.
Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.
Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.
Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Украина , Алексей Навальный , ЕС , ОЗХО , МВД , РИА Новости
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