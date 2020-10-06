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Пашинян заявил о готовности Армении к уступкам в ситуации с Карабахом 

РИА Новости 50 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором Ереван готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.

"Армения может пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, но если к этому же готов Азербайджан", — отметил армянский лидер.

В понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости прекратить боевые действия.
Вооруженное противостояние на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возобновились 27 сентября. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, в Азербайджане установили комендантский час и также мобилизовали часть личного состава.
Азербайджан начал масштабное наступление
Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана Турцией.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ре. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной.
Переговоры по ситуации идут с 1992 года. Урегулированию конфликта содействует Минская группа ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан продолжаетнастаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной НКР, которая не участвует в переговорах.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Никол Пашинян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Ереван
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