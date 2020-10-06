ЕС и Украина призвали РФ выполнять Минские соглашения

Представители Евросоюза и Украины на совместном саммите выразили озабоченность в связи с присутствием российской военной техники и персонала на территории Донбасса. Они призвали Москву выполнять Минские соглашения.
Мы отметили важность полного выполнения Минского соглашения всеми сторонами и подчеркнули российскую ответственность в этом вопросе. Мы приветствовали конструктивный подход Украины и призвали Россию соответствовать ему, — говорится в заявлении саммита.
Москву призвали «соответствовать» усилиям Киева в этом вопросе, передаёт ТАСС.
Ранее, как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский получил заверения от политических лидеров Евросоюза, что санкции против России останутся в силе «до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».