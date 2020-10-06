Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

ЕС и Украина призвали Россию выполнять Минские соглашения 

News.ru и ещё 4 1 час назад
ЕС и Украина призвали РФ выполнять Минские соглашения
Фото: РИА Новости
Представители Евросоюза и Украины на совместном саммите выразили озабоченность в связи с присутствием российской военной техники и персонала на территории Донбасса. Они призвали Москву выполнять Минские соглашения.

Мы отметили важность полного выполнения Минского соглашения всеми сторонами и подчеркнули российскую ответственность в этом вопросе. Мы приветствовали конструктивный подход Украины и призвали Россию соответствовать ему, — говорится в заявлении саммита.

Москву призвали «соответствовать» усилиям Киева в этом вопросе, передаёт ТАСС.
Ранее, как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский получил заверения от политических лидеров Евросоюза, что санкции против России останутся в силе «до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
News.ru: последние новости
Посол России встретится с экс-главой Армении Кочаряном Посол России встретится с экс-главой Армении Кочаряном Путину доложили о просьбе Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе Путину доложили о просьбе Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе
В мире , Европа , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Пьяные дети, жуткая грязь»: Гришковец о Севастополе
«Пьяные дети, жуткая грязь»: Гришковец о Севастополе
«Больницы захлебнутся от жертв, кашляющих кровью»
«Больницы захлебнутся от жертв, кашляющих кровью»
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
У коронавируса нашли «полезное» свойство
00:57
У коронавируса нашли «полезное» свойство
Общество
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
01:05
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
Политика
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
06:09
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть