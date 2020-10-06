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Facebook удалил пост Трампа про COVID-19 

Прайм 1 час назад
Facebook удалил пост Трампа про COVID-19
Фото: Reuters
Социальная сеть Facebook удалила во вторник сообщение президента США Дональда Трампа, сравнившего коронавирус с сезонным гриппом, Twitter предупредил, что оно может быть недостоверным, но удалять твит не стал.

"Грядет сезон гриппа! Каждый год, несмотря на вакцину, от него умирает много людей, иногда больше 100 тысяч. Закроем ли мы страну из-за этого? Нет, мы научились жить с этим так же, как мы учимся жить с COVID, для большинства населения он гораздо менее смертелен!" — написал Трамп ранее во вторник, опубликовав сообщение в Facebook и Twitter.

Как сообщает CNN, со ссылкой на заявление главы отдела Facebook по связям с общественностью Энди Стоуна, это сообщение президента было заблокировано за "нарушение правил относительно дезинформации вокруг COVID–19".
Twitter пометил сообщение Трампа словами о том, что "оно нарушает правила компании о распространении дезинформации о COVID", однако не стал удалять его, посчитав, что "оно может представлять общественный интерес".
Трамп, о заболевании которого COVID–19 стало известно в ночь на пятницу, был госпитализирован вечером в пятницу. В понедельник президент вернулся в Белый дом, хотя его лечащий врач заявил, что рано говорить о том, что здоровье президента вне опасности. Трамп, как сообщалось, будет продолжать лечение в Белом доме. Незадолго до выписки из больницы Трамп опубликовал в Twitter призыв не бояться коронавируса, сообщив, что он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. По возвращении в Белый дом президент США снял защитную маску.
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В мире , Дональд Трамп , США
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