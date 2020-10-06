Пока вы не уснули: Ереван проигрывает битву за Карабах 

Названы сроки новой девальвации в России

Эксперт «ТелеТрейд» Марк Гойхман заявил, что курс доллара к концу 2020 года может закрепиться на отметке в 85 рублей. Об этом сообщает «Ура. ру».

Собянин объявил о новых мерах против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах, направленных против распространения коронавируса в столице. Среди них — приостановка действия социальных карт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте градоначальника.

Ереван проигрывает битву за Карабах

То, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе иначе как избиением младенцев не назвать. Помимо непосредственно Азербайджана в конфликте на стороне Баку опосредованно выступают Израиль и Беларусь.

Военные РФ срочно вылетают на авиабазу в Киргизии

На российскую авиабазу «Кант» в Киргизии в ближайшее время выдвинется группа офицеров ЦВО для установления резервного канала связи. Об этом сообщил URA. RU источник в штабе военного округа.

"Я же просил": Путин раскритиковал кабмин

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за неисполнение поручения по гармонизации законодательства в сфере образования, спорта и физкультуры.

Белоруссии предрекли вооруженное восстание

Белорусские акции протеста могут перерасти в вооруженное восстание и боестолкновения с силовиками, заявил изданию Ura. ru политолог Дмитрий Болкнуец.

Раскрыт план властей по спасению рубля

В России раскрыли планы властей по спасению рубля. Как сообщает газета «Ведомости», Минфин Центробанк собираются продавать валюту на 11 миллиардов рублей в день.

Обзор иноСМИ: Запад не смог решить «уравнение Путина»

Назван победитель выборов президента США Журнал The Economist представил новую модель исхода президентских выборов США. Модель показывает, что Джо Байден «с большой вероятностью» победит действующего главу государства Дональда Трампа

"Связали скотчем и пытали": мигранты убили промоутера Новикова

Первый промоутер барда Александра Новикова Валерий Положенцев был убит двумя мигрантами, сообщает издание Ura. ru. Гастарбайтеры похитили 76-летнего музыкального деятеля и пытали его в течение суток.

Бомжи устроили массовую перестрелку в Москве

Трое подозреваемых без определенного места жительства задержаны после массовой драки с поножовщиной и стрельбой в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ. По данным издания, драка произошла вечером на улице Гиляровского.