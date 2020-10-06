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Пока вы не уснули: Ереван проигрывает битву за Карабах 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Ереван проигрывает битву за Карабах
Фото: EPA
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В мире , Джозеф Байден , Марк Гойхман , Сергей Собянин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Александр Новиков , Минфин , Центральный банк России , РЕН ТВ , РИА Новости , The Economist , ИТАР-ТАСС , Reuters , Ереван
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