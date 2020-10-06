Генсек ООН призвал прекратить насилие в Киргизии

Генсек ООН Антониу Гутерриш
призвал участников массовых протестов и представителей власти в Киргизии
к прекращению насилия в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, стороны должны проявить максимальную сдержанность и начать диалог.
Кроме того, он также выразил сожаление в связи с "потерянными жизнями".
Генсек добавил, что организация готова способствовать урегулированию конфликта в частности через свой Региональный центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии.
В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Ранее протестующие захватили здание парламента. После этого они прорвались на территорию ГКНБ и потребовали выпустить Атамбаева. Он был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержался в СИЗО
ГКНБ.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия), "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия), "Кыргызстан"(центристская партия) и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.