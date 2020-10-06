Генсек ООН призвал прекратить насилие в Киргизии

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал участников массовых протестов и представителей власти в Киргизии к прекращению насилия в стране. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, стороны должны проявить максимальную сдержанность и начать диалог.

Кроме того, он также выразил сожаление в связи с "потерянными жизнями".

Генсек добавил, что организация готова способствовать урегулированию конфликта в частности через свой Региональный центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее протестующие захватили здание парламента. После этого они прорвались на территорию ГКНБ и потребовали выпустить Атамбаева. Он был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержался в СИЗО ГКНБ.