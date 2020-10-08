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Пашинян раскрыл темы разговоров с Путиным 

Lenta.ru и ещё 22 49 минут назад
Пашинян раскрыл темы разговоров с Путиным
Фото: lenta.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл темы телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным в интервью изданию РБК.
Как рассказал Пашинян, одной из главных тем бесед с российским лидером стало присутствие на Южном Кавказе террористов, воюющих с азербайджанской стороны. Он подчеркнул, что данный факт полностью меняет содержание конфликта в Нагорном Карабахе.

«Это уже вопрос не только Карабаха, а безопасности в нашем регионе в более широком смысле — безопасности России и Ирана. Это вообще вопрос глобальной безопасности», — пояснил армянский премьер.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.
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В мире , Политика , Ситуация в мире , Никол Пашинян , Владимир Путин
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